2018-10-09T07:00:34+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Ангарска, представляясь сотрудницей турфирмы, обманывала горожан

Женщина брала деньги на путевки, но тратила их на свои нужды
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Ангарске пенсионерка обманывала горожан под видом турфирмы.В Ангарске пенсионерка обманывала горожан под видом турфирмы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На 65-летнию жительницу Ангарска заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщина в течение 20 лет владела туристическим бизнесом: предоставляла путевки преимущественно в страны Юго-Восточной Азии. Стоимость одной такой поездки варьировалась от 80 до 170 тысяч рублей. Все было отлично, люди летали на отдых. Казалось бы, ничего беды не предвещало. Но за последний год в полицию обратились 14 человек, которые утверждали, что оплатили путевки, но так их и не получили.

- Проведенные следственные действия и иные мероприятия позволили полиции сделать вывод о том, что за последние полгода денежные средства другим участникам туристического бизнеса не направлялись, а тратились на личные нужды и потребности директора фирмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Долгое время люди пытались самостоятельно истребовать путевки, однако, после того как предприниматель перестала отвечать на звонки, а офис организации закрылся, они написали заявления в полицию.

Установлено, что за этот период подозреваемая нанесла потерпевшим ущерб в размере 2 миллионов рублей.

Сейчас ведется сбор информации и доказательной базы. Женщине запрещен выезд за пределы России. Ей грозит срок до 6 лет лишения свободы.

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