2018-10-09T10:42:22+03:00
Происшествия

Мошенничество с земельными участками: бывший сотрудник Росреестра с подельниками незаконно оформлял их в собственность

Сейчас их возвращают в федеральную собственность
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Мошенничество с земельными участками: бывший сотрудник Росреестра с подельниками незаконно оформлял их в собственность.Мошенничество с земельными участками: бывший сотрудник Росреестра с подельниками незаконно оформлял их в собственность.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Громкое дело по мошенничеству с земельными участками, в котором участвовал бывший сотрудник Росреестра в Иркутской области, расследуется в Приангарье. Всего незаконно с помощью подложных документов оформили в собственность 54 участка на территории областного центра и поблизости. Сейчас идет работа по возвращению этих земель государству.

-Следователи СКР за время расследования уголовного дела допросили более 500 человек, провели около 200 экспертиз, материалы уголовного дела уже составляют более 150 томов, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. - Ущерб региону от преступных действий группы составляет более 55 миллионов рублей.

Уголовное дело расследуется по статьям за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), за мошенничество в особо крупном размере и за использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности.

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области ведет расследование на основании материалов Управления ФСБ России по региону и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области.

Следователями СКР за время расследования уголовного дела допрошены более 500 человек, проведены около 200 экспертных исследований, на сегодняшний день материалы уголовного дела уже составляют более 150 томов. Ущерб Иркутской области вследствие преступных действий группы составляет более 55 миллионов рублей.

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