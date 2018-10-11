2018-10-11T16:38:58+03:00
Спорт

Кубок мира по хоккею с мячом: «Байкал-Энергия» стартовала на турнире с поражения от шведского «Бруберга»

Наши парни вели в счете, но не удержали преимущество
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Кубок мира по хоккею с мячом: «Байкал-Энергия» стартовала на турнире с поражения от шведского «Бруберга»Кубок мира по хоккею с мячом: «Байкал-Энергия» стартовала на турнире с поражения от шведского «Бруберга»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» неудачно стартовали на Кубке мира, который с 11 по 14 октября проходит в шведском Сандвикене. В первом матче турнира бело-синие уступили «Брубергу» из города Сёдерхамн со счетом 1:2.

При этом счет в матче открыли наши парни. Уже на 17-й минуте ворота шведов распечатал нападающий Евгений Волгужев. В роли лидера иркутяне чувствовали себя до 33 минуты, когда игрок «Бруберга» Мартин Седерберг восстановил равновесие. Ну а на 56-й минуте наши хоккеисты пропустили второй мяч после розыгрыша углового, отличился Линус Форслунд. До конца игры шведам удалось удержать победный счет.

Следующий матч на Кубке мира «Байкал-Энергия» проведет уже 12 октября. Соперник еще более грозный – хозяин льда «Сандвикен». Встреча начнется в 01.00 по иркутскому времени.

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