Медведя, который пугал горожан пригорода Иркутска, застрелили

СЕГОДНЯ 04:51 2018-10-12T04:51:57+03:00

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Ночью 12 октября медведя, который пугал жителей поселка Маркова, застрелили. Свирепый хищник целую неделю бродил в окрестностях. В период с 6 по 11 октября зверь загрыз 5 собак. Пришлось принимать решительные меры. Сотрудники полиции и Росгвардии патрулировали окрестности поселка. И вот, животное снова вышло на охоту, тогда его и удалось поймать.

- Медведь был обезврежен сотрудниками полиции и Росгвардии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Около двух часов ночи хищник вышел на прежнее место, где накануне задрал двух собак. Находясь в нескольких метрах от жилых домов, зверь был убит прицельными выстрелами спецназа. Молодая семья, чьи собаки стали жертвой его вчерашнего нападения, поблагодарила полицейских за грамотные и профессиональные действия.

Сейчас жители поселка Маркова могут вздохнуть спокойно. Но пока вопрос о ом, как медведь оказался так близко к городу, остается открытым. Возможно, его содержали в неволе, а потом выпустили или зверь сбежал. Расследованием этого дела займутся в дальнейшем сотрудники полиции.