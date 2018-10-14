Житель Бурятии перевозил наркотики в автобусе «Аршан-Иркутск»

СЕГОДНЯ 05:30 2018-10-14T05:30:49+03:00

Полицейские изъяли у него огромный пакет с маком

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В Слюдянском районе задержали жителя Бурятии. Произошло это на посту «Рубеж». Инспекторы остановили пассажирский автобус «Hyundai County», который ехал по маршруту «Аршан-Слюдянка».

- Полицейские сразу обратили внимание на пассажира, который мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Сотрудники начали осматривать молодого человека.

Чутье не обмануло представителей правопорядка: при осмотре они обнаружили у 29-летнего жителя Бурятии пакет с коноплей. Также немало дурман-травы находилось и в его рюкзаке – больше килограмма.

- Пассажир привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, - говорится в сообщении.

Мужчина пояснил полицейским, что ехал в гости к родственнице. Объяснил, что наркотики вез для того, чтобы употреблять их самому. Кстати, его уже судили за незаконную перевозку и хранение наркотических средств.