2018-10-14T06:53:33+03:00
Общество

Умер Кирилл Леви: известный геолог, ученый иркутского Института земной коры

Кирилл Леви умер на 72-ом году жизни
Ольга БУЕВА
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Умер Кирилл Леви: известный геолог, ученый иркутского Института земной коры. Фото: Владимир КОРОТКОРУЧКОУмер Кирилл Леви: известный геолог, ученый иркутского Института земной коры. Фото: Владимир КОРОТКОРУЧКО
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В Иркутске умер Кирилл Леви. Большой ученый, доктор геолого-минералогических наук, известный тем, что всегда говорила, что наука – это стремление души к поиску нового. 40 лет своей жизни посвятил работе в Институте земной коры СО РАН. В феврале 2017 года Кирилл Леви отметил юбилей - ему исполнилось 70 лет.

За его плечами сотни научных исследований, монографий, различных открытий в области геологии. Еще он умеет говорить просто о сложном: например, о землетрясениях, которые столь часты в нашем регионе. Не раз и не два он повторял, что предсказать эти природные явления невозможно и все «сенсации» о грядущих подземных толчках не более чем антинаучный вымысел.

СПРАВКА «КП»

Кирилл Леви родился в Москве 10 февраля 1947 года. По состоянию здоровья мальчика в 1960 его семья переехала в Иркутск. Стал учиться в школе № 42.

С 1975 Кирилл Леви – сотрудник Института земной коры СО РАН, с 1992 – заместитель директора института по научной работе.

В 1980 защитил кандидатскую диссертацию, а в 1991 – докторскую. Член-корреспондент РАЕН (1996).

Автор и соавтор более 200 научных работ, в том числе 12 монографий, а также 8 неотектонических карт. Шесть статей и одна монография опубликованы в ведущих зарубежных изданиях. Внес существенный вклад в методическую основу неотектоники, предложив, на примере изучения рельефа территорий Сибири и Дальнего Востока.

Был женат, вырастил троих детей.

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