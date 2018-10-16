В Иркутск привезли мощи княгини Елисаветы и инокини Варвары

16 Окт. 04:00 2018-10-18T05:31:56+03:00

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Православные иркутяне сообщают друг другу радостную новость. В наш город, проехав уже половину страны, прибыли мощи преподобномучениц Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары. Их привезли в рамках масштабной духовно-просветительской акции «Последний путь святой мученицы». Она стартовала в городе Алапаевск 18 июля. Место и время выбраны не случайно. Недалеко от этого города принцесса Гессен-Дармштадтская, великая княгиня из дома Романовых и приняла мученическую смерть ровно 100 лет назад.

- Святыни разместили в Михайло-Архангельском храме, - сообщает пресс-служба Иркутской епархии. – В нашем городе икона преподобномучениц великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой и инокини Варвары с частицами их мощей, а также икона царственных страстотерпцев с землей из Ганиной Ямы останутся до 22 октября.

Далее экспедиция отправится на Дальний Восток, потом в Китай и Иерусалим, где в храме святой Марии Магдалины погребена Елизавета Федоровна.

СПРАВКА «КП»

Елизавета Федоровная - принцесса Гессен-Дармштадтская, великая княгиня царствующего дома Романовых, жена князя Сергея Александровича (брат российского императора Александра III). Занималась благотворительностью, была председательницей Московского управления Красного Креста.

После гибели мужа(был убит 4 февраля 1905 года террористом, метнувшим в него ручную бомбу) Елизавета Фёдоровна заменила его на посту председателя Императорского православного палестинского общества и исполняла эту должность до 1917 год.

В 1909 году организовала Марфо-Мариинскую обитель, в стенах которой располагались больница, аптека с бесплатными лекарствами, приют, бесплатная столовая и т.д. Елизавета Федоровна так же жила в обители, трудилась наравне со всеми.

Во время Первой мировой войны заботилась об участи раненых. При ее личном участии в 1916 году начались работы по строительству первого в России протезного завода.

В ночь на 18 июля 1918 года великая княгиня была убита большевиками: сброшена в шахту Новая Селимская в 18 км от Алапаевска. С ней в этот момент были несколько князей и сестра Марфо-Мариинской обители Варвара. Обе женщины были причислены к лику святых Архиерейским собором Русской православной церкви в 1992 году.