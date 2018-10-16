Еще двое иркутян пойдут под суд за продажу «Боярышника»

16 Окт. 04:51 2018-10-18T05:31:25+03:00

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В скором времени решиться судьба еще двух жителей Иркутска, продававших спиртосодержащую жидкость, изготовленную кустарным способом, под видом косметического средства «Боярышник».

- По версии следствия, в период ноября-декабря 2016 года обвиняемые с целью получения материальной выгоды на территории города Иркутска приобретали спиртосодержащую жидкость, в составе которой обнаружен метиловый спирт, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. - Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что они не только сами готовили «Боярышник», но и сбывали его в качестве спиртного напитка. Напомним, в 2016 году в Иркутске от этого пойла умерли более 70 человек. Многих виновных в смертях людей наказание уже постигло. Скоро в Свердловском районном суде столицы Приангарья вынесут приговор и этим двоим «коммерсантам».

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