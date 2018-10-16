Вскрыли автомобиль около детского сада: двоих барсеточников поймали с поличным в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:37 2018-10-16T07:37:43+03:00

Преступники могут отправиться за решетку на 5 лет

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Иркутские полицейские с поличным задержали барсеточников, которые 11 октября вскрыли автомобиль Toyota Mark-II в Октябрьском районе города. Все произошло, когда хозяин автомобиля забирал своего ребенка из детского сада. Преступники похитили из его машины два телефона и деньги, на 37 тысяч рублей.

Но продать похищенное имущество ворам не удалось. Полицейские задержали их по горячим следам. Злоумышленниками оказались двое 26-летних нигде не работающих иркутян. Уже известно, что один из них 4 раза был судим за аналогичные преступления. При обыске у них нашли специальные приспособления для вскрытия автомобилей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», им грозит до 5 лет лишения свободы, - рассказали в пресс – службе ГУ МВД по Иркутской области. – Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Хозяин автомобиля уже поблагодарил полицейских за оперативность. Вскоре ему вернут похищенное имущество. Преступников же проверяют на причастность к другим грабежам.