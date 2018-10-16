2018-10-16T10:56:23+03:00
Происшествия

Надышался газа из баллончика: 13-летний школьник погиб на заброшенной стройке в Иркутске

Следователи устанавливают все подробности трагедии
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Надышался газа из баллончика: 13-летний школьник погиб на заброшенной стройкеНадышался газа из баллончика: 13-летний школьник погиб на заброшенной стройкеФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Трагедия произошла днем, 13 октября на территории заброшенной стройки в Октябрьском районе Иркутска. В дежурную часть полиции поступило сообщение, что бригада скорой помощи обнаружила тело 13-летнего мальчика в районе бульвара Постышева. Вскоре выяснились детали трагедии.

- Трое семиклассников купили на рынке 3 газовых баллончика, придя на стройку начали вдыхать пары газа, - сообщает пресс – служба СУ СК России по Иркутской области. – После чего один из подростков потерял сознание. Его товарищи вызвали скорую помощь, но прибывшей бригаде медиков оставалось лишь констатировать смерть ребенка. Сейчас выясняется, что толкнуло погибшего на такой шаг. Он был единственным ребенком в благополучной семье, не состоящей на учете в ПНД.

Следователи устанавливают все подробности трагедии. По предварительной версии причиной смерти мальчика стало отравление бытовым газом.

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