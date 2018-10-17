СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-17T13:54:38+03:00

Черных лесорубов поймали с поличным в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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Троих мужчин, занимавшихся вырубкой леса в Тайшетском районе, задержали полицейские и работники лесного хозяйства во время совместного рейда. Злоумышленники вырубали деревья породы сосна под руководством 42 -летнего местного жителя.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», - рассказали в пресс- службе ГУ МВД по Иркутской области. – У преступников изъяли автомобиль «КАМАЗ», бензопилу и древесину.

Сейчас лидера лесорубов задержали. Вместе с подельниками он нанес урон лесному фонду на 500 тысяч рублей. Черным лесорубам грозит крупный штраф в размере нескольких миллионов рублей и реальный срок в колонии.

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