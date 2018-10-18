Мультисенсорная выставка Дмитрия Житова пройдет в Иркутске
В Иркутском областном краеведческом музее пройдет мультисенсорная выставка знаменитого кинорежиссера и фотографа Дмитрия Житова. Экспонаты из серии «Лица и голоса Кубы» в нашем городе будут представлены впервые.
- Этот проект – результат сорокадневного путешествия Дмитрия Житова на Кубу, которое он совершил в 2015 году, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея.
Дмитрий Житов отправился на Кубу, чтобы снять очередной документальный фильм. Прихватив с собой фотоаппарат, в свободное время он делал снимки горожан.
- В первый же вечер, просмотрев видео и фотоснимки местных жителей, мне пришла идея создать уникальный мультисенсорный фото-аудио проект со звуковым сопровождением, куда я включил атмосферный звук острова, - отметил Дмитрий Житов.
Поэтому каждая фотография на выставке будет сопровождаться музыкальным и звуковым эффектом: волны, шелест листвы, лай собак, пение птиц и многое другое.
Автор уже успешно презентовал выставку в Майями. А уже с 25 октября по 25 ноября иркутяне смогут увидеть шедевры Дмитрия Житова в Иркутском областном краеведческом музее.