Мошенники продали жителю Иркутской области несуществующую технику

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-18T09:57:24+03:00

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В отдел полиции Усолья - Сибирского обратился 46-летний местный житель. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников. Со слов потерпевшего стало известно, что в сети Интернет он откликнулся на объявление о продаже трактора.

- Продавец согласился расстаться со сельхозтехникой при условии внесения предоплаты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Сам трактор находится в Черемхово, за ним просто необходимо приехать покупателю.

Мужчина внес предоплату в размере 200 тысяч рублей и отправился в соседний район в надежде получить трактор. Однако, прибыв на указанный злоумышленниками адрес, к своему разочарованию техники он не обнаружил. Телефон преступников уже был недоступен.

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