2018-10-18T09:57:24+03:00
Происшествия

Мошенники продали жителю Иркутской области несуществующую технику

Цена невнимательности составила 200 тысяч рублей
ДМИТРИЙ ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Мошенники продали жителю Иркутской области несуществующую техникуМошенники продали жителю Иркутской области несуществующую техникуФото: Андрей МИНАЕВ
Изменить размер текста:

В отдел полиции Усолья - Сибирского обратился 46-летний местный житель. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников. Со слов потерпевшего стало известно, что в сети Интернет он откликнулся на объявление о продаже трактора.

- Продавец согласился расстаться со сельхозтехникой при условии внесения предоплаты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Сам трактор находится в Черемхово, за ним просто необходимо приехать покупателю.

Мужчина внес предоплату в размере 200 тысяч рублей и отправился в соседний район в надежде получить трактор. Однако, прибыв на указанный злоумышленниками адрес, к своему разочарованию техники он не обнаружил. Телефон преступников уже был недоступен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники за сутки украли почти полмиллиона рублей у 9 жителей Иркутской области.

Только за одни сутки, аферисты «заработали» на 9 жителях Приангарья почти полмиллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасая начальника, сам угодил на скамью подсудимых: жителя Тайшета осудили за ложные показания
На территории залива Якоби в Иркутске снесли плывучий ресторан
Конкурс "КП" Иркутск: Праздничное блюдо для всей семьи
Работает Интерпол: в Иркутской области обнаружили 6 украденных автомобилей
В Уриковском муниципальном образовании отметили "День тепла и доброты"
Жива и здорова: пропавшую ангарчанку нашли в больнице
В Иркутске рассмотрят дело по особняку Рассушина: его до сих пор не признали культурным наследием
До конца года детям-сиротам Приангарья выделят 572 квартиры
77-летний пенсионер пропал без вести в Слюдянском районе
В Иркутской области ликвидирован канал сбыта наркотиков, задержаны распространители
Мультисенсорная выставка Дмитрия Житова пройдет в Иркутске
Четвертыи фестиваль "Байкальские пельмени" приглашает гостей 23 октября
Иркутский госуниверситет приглашает на день открытых дверей
Сотрудники полиции изъяли у браконьера в Бурятии 155 килограммов омуля
Бухгалтер школы в Иркутской области перевела себе 6 миллионов
Центр по хоккею с мячом в Иркутске, возможно, будут строить и по ночам
Погода в Иркутске: 18 октября осадков не будет
Десять УАЗов и два квадроцикла угнали за три года трое жителей Тайшета, за это и пойдут под суд
Черных лесорубов поймали с поличным в Иркутской области
Местный житель помог разыскать потерявшегося школьника в Иркутской области
Сергей Левченко: запрос по ценам на бензин направили в Федеральную антимонопольную службу