2018-10-18T12:42:28+03:00
Происшествия

Житель Иркутска устроил в своем частном доме наркопритон

Он сдавал жилплощадь в аренду за часть наркотических средств
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Житель Иркутска устроил в своем частном доме наркопритон.Житель Иркутска устроил в своем частном доме наркопритон.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске сотрудники полиции пресекли деятельность очередного наркопритона. Встречи зависимых проходили в одном из частных домов Правобережного округа на улице Альпийская.

- В ходе обысковых мероприятий по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли медицинские шприцы, используемые наркозависимыми при употреблении запрещённых веществ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - А также полимерную бутылку, горловина которой запакована фрагментом фольги с остатками термического воздействия, стеклянную стопку из-под воды для инъекций, трубку для курения наркотиков.

Хозяином жилплощади оказался 43-летний местный житель. Полиции удалось выяснить, что мужчина систематически сдавал дом в качестве притона наркозависимым людям. Расплачивались они с ним тем, что употребляли сами – наркотиками.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит срок до 4 лет лишения свободы.

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