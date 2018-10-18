Умер известный иркутский архитектор Марк Меерович

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-18T14:11:26+03:00

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Член Союза Архитекторов РФ, член Союза Дизайнеров РФ, профессор, заслуженный архитектор РФ, член корреспондент Российской Академии архитектуры и строительных наук; член-корреспондент международной академии архитектуры; Почетный работник высшей школы, доктор архитектуры и доктор исторических наук. Это все о нем. Иркутск узнал - умер Марк Меерович, которого уже называют - человек-эпоха.

-Умер Марк Меерович, - пишет историк Сергей Шмидт. - Иркутянам объяснять, наверное, ничего не надо. В городе И. осталось так мало действительно ярких и неповторимых людей, что потеря каждого это как потеря десяти или даже больше.

Марк Меерович тяжело болел, но все надеялись на счастливый исход. У самого него в планах на этот год уже значились поездки в Екатеринбург, Сколково и Санкт-Петербург. Увы.

"Комсомольская правда" в Иркутске выражает соболезнование родным Марка Григорьевича Мееровича.

СПРАВКА "КП"

Марк Григорьевич Меерович

Родился в 1956 г. в Иркутске. В 1978 г. окончил Иркутский политехнический институт по специальности «Архитектура», затем аспирантуру МАРХИ. В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию,в 2004 г. – диссертацию доктора исторических наук. В 2016 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора архитектуры. Участник и организатор более чем в 120 всесоюзных, всероссийских и международных научных конференций, симпозиумов и конгрессов, посвященных проблемам теории и истории архитектурного и градостроительного проектирования. Автор более 40 реализованных проектов, 458 опубликованных научных и научно-методических работ, 19 монографий Из них 3 изданы в Германии, 1 – в Италии, 1 – в Румынии.

Преподаватель ИРНИТУ, признаный эксперт в области архитектуры и дизайна, в этом качестве занимался огромным количеством проектов региона. в том числе - историческим 130 кварталом, за проект планировки которого в составе авторского коллектива получил Национальную премию в области архитектуры и градоустройства «Хрустальный Дедал» . Среди его наград - медаль имени Павла Третьякова «За развитие культуры и искусства», 2002 г.