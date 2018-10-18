Погода в Иркутске: 19 октября +9, +11

СЕГОДНЯ 19:08 2018-10-18T19:09:03+03:00

В Иркутске сегодня небольшой дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Сегодня иркутянам и гостям регионального центра стоит одеться теплее. В город пришло похолодание. Днем воздух прогреется до +9, +11 градусов. Кроме того, перед выходом из дома стоит захватить с собой зонт.

- В Иркутске 19 октября переменная облачность, ночью без осадков, днём небольшой дождь, - сообщает Иркутский Гидрометцентр. - Ветер юго-восточный с переходом днём на западный, северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +1,-1.

Прогноз по Иркутской области: переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу преимущественно в виде снега. Утром при прояснении туман.

- Ветер юго-восточный, юго-западный, с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с, - говорят синоптики. - Температура ночью +3,-2, при прояснении -6,-11, днём +8,+13, при облачной погоде 0,+5.