С Багамских островов с медалью: иркутский дзюдоист Мурад Чопанов завоевал бронзу первенства мира

СЕГОДНЯ 07:24 2018-10-19T07:25:20+03:00

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Еще одна награда в коллекции иркутского дзюдоиста Мурада Чопанова. Он завоевал бронзовую медаль первенства мира, которое проходит с 17 по 21 октября в Нассау на Багамских островах. Наш спортсмен выступал в весовой категории 66 кг.

- Мурад Чопанов с самого начала соревнований вел уверенную борьбу и в первой схватке одержал победу над соперником из Израиля, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - В 1/8 финала иркутский дзюдоист убедительно выиграл у спортсмена из Канады. Множеством красивых попыток бросков запомнился четвертьфинал Чопанова с японцем, однако Мурад уступил ему. Но борьба за бронзовую медаль продолжилась. В группе утешения Мурад за 13 секунд сокрушил на татами представителя Казахстана, а в схватке за «бронзу» за полторы минуты также выиграл у дзюдоиста из Казахстана.

Добавим, что в весовой категории 66 кг чемпионом мира стал итальянец Мануэль Ломбардо. Серебро у бразильца Михаэля Марсело.