2018-10-19T09:13:45+03:00
Общество

В ТРК IcePeople в Иркутске исправили нарушения пожарной безопасности

Здание было закрыто для посетителей полгода
Дмитрий НИСИФОРОВ
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В ТРК IcePeople в Иркутске исправили нарушения пожарной безопасностиВ ТРК IcePeople в Иркутске исправили нарушения пожарной безопасностиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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ТРК IcePeople устранил нарушения, связанные с требованиями пожарной безопасности. Напомним, что здание в марте-апреле 2018 года было закрыто по решению суда после проверок различных ведомств. Тогда специалисты обнаружили массу недочетов и прокуратура обратилась с иском в суд о приостановлении деятельности IcePeople, пока все не будет исправлено.

- С учетом добровольного устранения ответчиком большинства нарушений требований пожарной безопасности, а также наличием нарушения, не представляющего угрозы для жизни здоровья граждан, судом обеспечительные меры были отменены, - сообщили в прокуратуре Иркутской области. - Принято уточненное исковое заявление к ответчику в части переноса трансформаторного сооружения, находившегося в противопожарном расстоянии между зданиями.

Теперь торгово-развлекательный центр снова открыт для посетителей.

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