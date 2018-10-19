ДТП в Черемхово: столкнулись Toyota RAV4 и Mazda 6
В аварии пострадали трое человек
ДТП в Черемхово: столкнулись Toyota RAV4 и Mazda 6. Фото: ДТП 38RUS Иркутск
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Серьезное ДТП произошло утром 19 октября в Черемховском районе Иркутской области. Столкнулись два автомобиля Toyota RAV4 и Mazda 6. Удар был такой силы, что иномарки превратились в груду металлолома.
- В результате ДТП водители транспортных средств, а также пассажир Toyota RAV4 получили ранения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Сейчас в причинах аварии продолжают разбираться полицейские. Тем временем в соцсетях уже появились первые версии. По одной из них, автомобили могли столкнуться из-за сильного тумана и плохой видимости.