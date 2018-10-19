Видео погони в Иркутской области: сибиряк пытался скрыться от полицейских на угнанных «Жигулях»

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-19T10:11:42+03:00

Погоня в Иркутской области: сибиряк пытался скрыться от полицейских на угнанных «Жигулях» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нарушитель врезался в забор и был задержан [видео]

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Автомобиль ВАЗ-2107 был угнан из гаража в поселке Табарсук Аларского района Иркутской области. Через несколько минут полицейские из Усолья-Сибирского заметили похожую по описанию машину и пустились за ним в погоню. Водитель и не думал тормозить и гнал в сторону Ангарска.

- К поимке лихача подключились ангарские полицейские, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водитель «Жигулей» игнорировал требования инспекторов об остановке, предпринимал попытки скрыться и подвергал опасности других участников дорожного движения.

А потом нарушитель не справился с управлением и врезался в металлический забор. Выскочил из машины, попытался убежать от преследователей, но был задержан. Подозреваемым оказался 30-летний житель Аларского района, у которого даже водительских прав не было.

На него были составлены административные протоколы, и, кроме того, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за угон.