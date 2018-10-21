Молодую мать из Бурятии задержали с мешком наркотиков

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-21T14:56:38+03:00

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В Бурятии вынесли приговор 19-летней девушке за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков. Преступление она совершила в августе 2018 года. В суде еще рааз вспомнили его детали.

Тогда полицейские остановили автомобиль, который ехал из Мухоршибирского района в соседний. В салоне находились трое парней 20-21 года и девушка. А в багажнике машины стражи порядка нашли несколько мешков наркотиков. Выяснилось, что один из них собрала как раз пассажирка, у которой, как оказалось, непростая судьба. Выросла она в детском доме, пыталась встать на ноги и поступила в среднее профессиональное учебное заведение. Но бросила его. Поступила в другое. Потом в 17 лет родила дочь.

В судебном заседании гражданка, ранее конфликтов с законом не имевшая, говорила о том, что наркотики не употребляет, раскаялась в содеянном, хорошо учится в техникуме, участвует в воспитании ребенка и содержит его, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда Бурятии.

В итоге сибирячку осудили условно.