100 тысяч рублей разыграют в Иркутском районе среди женщин , родивших ребенка в День народного единства

СЕГОДНЯ 08:38 2018-10-22T08:47:40+03:00

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Администрация Иркутского района выплатит 100 тысяч рублей одной из женщин, которая станет мамой в День народного единства, 4 ноября. Победительницу выберут по конкурсу.

- Целью конкурса, котороый мы проводим в рамках проекта «Вместе в будущее»,является возрождение семейных ценностей и укрепление института семьи, создание благоприятных условия для рождения детей и повышение благосостояния семей в районе, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района.

Кто может войти в число претенденток? Одного условия, что женщина должна стать мамой именно 4 ноября, мало. Ведь таких может быть много, а выигрыш один. Поэтому будут учитываться еще и другие параметры. Так, малыш, за которого полагается премия, должен расти в полной семье. Очень хорошо, если у него будут братья и сестры, а .сами родители давно живут в селе и имеют официальную работу. По каждому параметру будут начисляться баллы, а победит та, кто соберет их больше. К участию в конкурсе не допускаются имеющие судимость за нарушение родительских прав, уклонения от содержания и воспитания детей.