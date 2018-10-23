2018-10-23T04:20:53+03:00
Общество

День народного единства отметят в Иркутском краеведческом музее

Вход в отдел истории будет бесплатным
Ирина РЮТИНА
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На ледоколе "Ангара", 4 ноября состоится бесплатный праздничный концертНа ледоколе "Ангара", 4 ноября состоится бесплатный праздничный концертФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутском областном краеведческом музея 4 ноября отметят День народного единства. И в подарок на праздник иркутяне получат бесплатный вход в отдел истории и на концерт у ледокола «Ангара».

- С 10.00 до 18.00 все посетители смогут бесплатно посмотреть экспозиции и выставки отдела истории, - рассказали в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея. – Экскурсии останутся в этот день платными.

4 ноября в отделе истории музея будут работать постоянные экспозиции «История Приангарья с древнейших времен до начала XX века», «Иркутская область в XX веке. Страницы истории» и выставка «Нас водила молодость», посвященная 100-летию ВЛСКМ.

- Так же на ледоколе «Ангара» в 16.00 состоится концерт группы «Ледокол», - добавляют сотрудники музея. - В программе песни из собственного репертуара, иркутских исполнителей и хиты советской эстрады 70-х-80-х годов. На концерт вход свободный.

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