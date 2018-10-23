2018-10-23T05:26:27+03:00
Происшествия

Влипла по-крупному: иркутянке пришлось выплатить долг 12 миллионов рублей

А все из-за неудачных сделок
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Влипла по-крупному: иркутянке пришлось выплатить долг 12 миллионов рублей.Влипла по-крупному: иркутянке пришлось выплатить долг 12 миллионов рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жительница Иркутска задолжала своим приятелям по бизнесу крупную сумму. А все из-за неудачных сделок, которые были признаны недействительными. Потерпевшие долго не раздумывали, подали на нее в суд. В отношении индивидуального предпринимателя завели уголовное дело.

- В установленный срок законом гражданка не выполнила свои обязательства, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – В связи с чем, судебный пристав внес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении ½ доли административного здания, в котором расположен рынок «Новый», принадлежащей на праве собственности должнику.

Женщина собиралась продать свою долю помещения, но столкнулась с проблемой. Нельзя, пока долг не погасит. Пришлось действовать в рамках закона и выплатить сумму в размере 11,8 миллионов рублей своим партнерам по бизнесу, а сверху и исполнительный сбор в размере 829 тысяч рублей.

Сейчас горе-бизнесмен может прожать свою долю имущества помещения в центре Иркутска.

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