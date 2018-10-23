2018-10-23T11:26:27+03:00
Происшествия

Стала миллионершей за два года: заведующая детсадом из Слюдянского района осуждена за хищение 1 млн рублей

Она фиктивно устроила на работусвоих знакомых
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Стала миллионершей за два года: заведующая детсадом из Слюдянского района осуждена за хищение 1 млн рублейСтала миллионершей за два года: заведующая детсадом из Слюдянского района осуждена за хищение 1 млн рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Не удалось уйти от наказания бывшей заведующей детского сада в Слюдянке, которая используя свое служебное положение, похитила из учреждения более 1,1 миллиона рублей. Женщине удалось сделать это путем фиктивного трудоустройства в детсад троих своих знакомых на различные должности.

На протяжении двух лет заведующая ежемесячно вносила в табеля учета рабочего времени недостоверные сведения об отработанных ими рабочих часах и представляла их в бухгалтерию. Все два года, каждый месяц деньги исправно капали на банковские карты самой заведующей и фиктивно трудоустроенных ее знакомых. На днях горе-миллионерша услышала приговор суда.

- Ее признали виновной по статье «Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере». С учетом семейного положения и других обстоятельств, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Плюс к бренду ИГУ
ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области: в автомобиле находилась беременная женщина
Беглецов из ангарской колонии задержали в Иркутске
Очередной наркопритон обезвредили сотрудники полиции в Бурятии
Областные состязания по стрельбе из лука состоятся в Иркутске
Строительство смотровой площадки Братской ГЭС почти завершено
В микрорайоне Первомайский Иркутска построят новый Ледовый дворец
Между микрорайонами Университетский и «Союз» появится новая дорога
Влипла по-крупному: иркутянке пришлось выплатить долг 12 миллионов рублей
Юмористы Александр Ревва и Михаил Галустян отменили концерты в Иркутске и Чите
День народного единства отметят в Иркутском краеведческом музее
Кубок Европы по дзюдо: в копилке иркутян золото и бронза
Погода в Иркутске: 23 октября будет дождь