СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-23T11:26:27+03:00

Стала миллионершей за два года: заведующая детсадом из Слюдянского района осуждена за хищение 1 млн рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Не удалось уйти от наказания бывшей заведующей детского сада в Слюдянке, которая используя свое служебное положение, похитила из учреждения более 1,1 миллиона рублей. Женщине удалось сделать это путем фиктивного трудоустройства в детсад троих своих знакомых на различные должности.

На протяжении двух лет заведующая ежемесячно вносила в табеля учета рабочего времени недостоверные сведения об отработанных ими рабочих часах и представляла их в бухгалтерию. Все два года, каждый месяц деньги исправно капали на банковские карты самой заведующей и фиктивно трудоустроенных ее знакомых. На днях горе-миллионерша услышала приговор суда.

- Ее признали виновной по статье «Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере». С учетом семейного положения и других обстоятельств, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.