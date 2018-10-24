2018-10-24T09:59:57+03:00
Происшествия

Появилось фото и видео допроса подозреваемого в изнасиловании 12-летних школьниц под Иркутском

Активисты, которые его поймали, в скором времени получат награды [фото, видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Появилось фото и видео допроса подозреваемого в изнасиловании 12-летних школьниц под Иркутском. Фото: СК РФ по Иркутской области.Появилось фото и видео допроса подозреваемого в изнасиловании 12-летних школьниц под Иркутском. Фото: СК РФ по Иркутской области.
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Появилось видео с допроса преступника, который 19 октября изнасиловал двух несовершеннолетних девочек в Хомутово и скрылся в неизвестном направлении. Сегодня около 9 часов утра мужчину задержали в деревне Столбово.

Уже в отделении полиции преступник свою вину признал.

- Шеремет Сергей Владимирович, - представился на допросе мужчина. – Задержан за изнасилование малолетних, свою вину признаю.

Напомним, что почти неделю сотрудники полиции разыскивали мужчину, ориентировки которого были распространены во всех социальных сетях и СМИ. Сегодня утром рецидивист зашел в один из местных магазинов, продавец его узнала, предупредила подругу, которая находилась рядом и начала умышленно тянуть время, чтобы преступник не успел сбежать. Чуть позже мужчина понял, что его признали, и поспешил скрыться в чаще леса. Грузчики, которые находились рядом с ларьком, молниеносно среагировали и побежали за ним.

- Он почти не сопротивлялся, хватался за сердце, - рассказал Валерий Тарасов, один из мужчин. - Твердил, что это не он, что он ничего не помнит... Жаловался, что ему плохо.

- Сразу после этого очевидцы связались с полицейским Андреем Поткиным, живущим неподалеку, который немедленно прибыл на место происшествия, вызвал оперативных сотрудников, не допустил причинения подозреваемому телесных повреждений и передал его в руки коллег-правоохранителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В ближайшее время преступнику изберут меру наказания.

За активную гражданскую позицию, смелость и решительность пятеро жителей деревни Столбово будут поощрены полицией.

Преступник, который изнасиловал двух 12-летних девочек под Иркутском, признался в преступлении.ГУ МВД по Иркутской области

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