2018-10-25T05:37:43+03:00
Происшествия

Экс-депутата Думы Иркутска Сергея Винарского задержали в Сочи

На него завели уголовное дело за превышение должностных полномочий
Ольга БУЕВА
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Экс-депутата Думы Иркутска Сергея Винарского задержали в СочиЭкс-депутата Думы Иркутска Сергея Винарского задержали в СочиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Бывший депутат Думы Иркутска, который также являлся директором МУП "Водоканал", Сергей Винарский задержан в Сочи. В городе-курорте он также возглавлял МУП "Водоканал". Информация об этом появилась на СК СУ по Краснодарскому краю.

- Следственным управлением в Сочи возбужден ряд уголовных дел, фигурантами которых стали должностные лица, - говорит в сообщении ведомства. - Директор МУП города Сочи «Водоканал» Сергей Винарский необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе.

Также в сообщении говорится, что в домах всех подозреваемых, в том числе и Сергея Винарского провели обыски. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о том, чтобы заключить их под стражу.

Сейчас следователи Краснодарского края выясняют все обстоятельства произошедшего.

СПРАВКА "КП"

Сергей родился 16 мая 1960 года в Киеве. Окончил Киевский индустриальный техникум, в 1990 году – Братский индустриальный институт.

Работал старшим мастером в ПТП «Энергобумремонт» Усть-Илимска, мастером и заместителем генерального директора в «Иркутскэнерго», заместителем директора по сбыту, директором фирмы «Энергосбыт» ОАО «Иркутскэнерго», исполнительным директором ООО «Компания «Востсибуголь».

В 2004 году Винарскому за долголетний добросовестный труд, большой вклад в развитие энергетической отрасли объявлена Благодарность Министерства промышленности и энергетики РФ.

В 2012 году стал генеральным директором муниципального унитарного предприятия «Водоканал», где работал до 29 января 2014 года.

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