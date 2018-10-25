В Иркутской области выявили нелегального перевозчика пассажиров

СЕГОДНЯ 10:09 2018-10-25T10:09:48+03:00

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24 октября в Черемхово на участке федеральной трассы «Сибирь», инспекторы ГИБДД провели проверку автобусных перевозок пассажиров. В результате проверки был задержан водитель автобуса, следовавшего из Иркутска в Залари, в котором находились 14 пассажиров.

Водителем транспортного средства оказался 35-летний житель Нукутского района. Он взял деньги за проезд с ничего не подозревающих пассажиров. При этом у него не было лицензии междугородних перевозок, специальных устройств и путевого листа. Теперь полицейские выясняют, был ли это разовый случай или же водитель систематически нарушал закон.

- Задержанный пояснил, что в Иркутске был по личным делам, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Чтобы оправдать расходы, он решил взять пассажиров в районе Центрального рынка.

Всех пассажиров доставили в пункт назначения попутным транспортом.