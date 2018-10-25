2018-10-25T11:57:20+03:00
Общество

Не дали ограбить детский сад: три девушки из Ангарска помогли полиции задержать преступника

Они уже получили благодарности от оперативников
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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В Ангарске почетные грамоты и денежные премии получили три отважные девушки, которые не дали местному преступнику ограбить детский сад. Анна Селиверстова, Кристина Великанова и Надежда Голякова заметили неизвестного мужчину, который пробрался на территорию учреждения, дали ему отпор и нажали тревожную кнопку. Злоумышленник попытался скрыться, но далеко убежать не смог. Прибывшие полицейские задержали его недалеко от садика.

Такие же награды получили еще два ангарчанина. Два сотрудника частного охранного предприятия Сергей Мыслейко и Евгений Богданов заметили, как неизвестный мужчина пытается украсть продукты из супермаркета, скрутили его, и передали прибывшим оперативникам.

- Напоминаем, что любой житель Иркутской области может передать информацию о готовящихся или совершенных преступлениях, местонахождении скрывающихся преступников, местах хранения наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, позвонив в ближайший отдел полиции, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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