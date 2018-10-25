СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-25T14:26:39+03:00

В Братске переселенцы аварийных домов не могут въехать в свои дома. Фото: правительство Иркутской области.

Изменить размер текста: A A

В Братске провели проверку жилья предназначенного для переселенцев из аварийных домов. Со дня сдачи в эксплуатацию прошел уже год. В них планировалось расселить 582 человека. Однако там до сих пор не раздавались праздничные звуки новоселья. Для выяснения причин случившегося, на север области уже направилась специальная комиссия.

- Во время проверки были выявлены значительные нарушения, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - На часть объектов попасть так и не удалось.

Известно, что пустуют 242 квартиры. При этом в 119 квартирах люди проживают без оформленных документов. От некоторого жилья переселенцы отказались сами.

Добавим, что вопрос расселения 900 братчан остается открытым. По решению областного правительства, оставшимся сибирякам предоставят субсидии для переезда из аварийного жилого фонда в новые дома. Всего на эти цели выделят 561 миллиона рублей.