2018-10-27T15:30:03+03:00
Звезды

Певец Luxor из Бурятии записал совместный трек с популярной исполнительницей Ханной

Песню уже можно послушать на просторах интернета
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Певец Luxor из Бурятии записал совместный трек с популярной исполнительницей ХаннойПевец Luxor из Бурятии записал совместный трек с популярной исполнительницей ХаннойФото: Евгения ГУСЕВА
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Популярный рэп - исполнитель Luxor из Бурятии, или как раньше его звали Артур Шмыгин, записал совместную композицию со знаменитой певицей Ханной.

- Эта работа особенная. «Нарушаем правила» уже на всех музыкальных площадках, качайте, слушайте, делитесь и кайфуйте этой осенью под этот трек, - написала на своей страничке в социальной сети девушка. - Я буду счастлива, если вы почувствуете настроение, которое мы Luxor постарались передать вам этой песней.

По комментариям под постами обоих исполнителей можно понять, что трек фанатам понравился.

- Наша совместная работа с Ханной. К чёрту гордость - в ней нет понта, - отметил у себя в инстаграме бурятский рэпер.

СПРАВКА КП:

Luxor (Артур Шмыгин) – отечественный рэп – исполнитель. Родился в Бурятии и уже с 17 лет увлекся музыкой. В период 2015 года артист выступал в клубах Иркутска и Улан-Удэ. Артур пишет песни сам и уже достаточно известен по всей России.

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