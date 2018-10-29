2018-10-29T06:21:34+03:00
Происшествия

Скрывался 21 год: ангарчанин осужден за побег из тюрьмы в 1997 году

Теперь ему предстоит провести в колонии строгого режима 5 лет
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Скрывался 21 год: ангарчанин осужден за побег из тюрьмы в 1997 годуСкрывался 21 год: ангарчанин осужден за побег из тюрьмы в 1997 годуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Перми задержали жителя Ангарска, который сбежал из тюрьмы в далеком 1997 году. Долгие годы преступник скрывался от наказания. Возможно, что он уже и сам поверил в то, что его не поймают. Однако теперь он вернется в тюрьму и на этот раз надолго.

Мужчина был осужден в марте 1996 года к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Он отбывал их в ангарской исправительной колонии. Получив отпуск на 12 дней, в сентябре 1997 года он был отпущен на свободу. Только вот возвращаться на «ужин с макаронами» он не пожелал. Более двадцати лет ему удавалось скрываться от правосудия, но когда бдительность беглеца сошла на нет, он был задержан полицейскими и доставлен в Ангарск. На днях он услышал новый приговор суда.

- Его осудили по статье «Невозвращение в исправительное учреждение», - рассказали в пресс службе прокуратуры Иркутской области. – Ближайшие 5 лет и 3 месяца он проведет в колонии строгого режима.

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