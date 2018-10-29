2018-10-29T06:52:38+03:00
Происшествия

Более 15 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у банды бутлегеров в Иркутске

На днях они услышали окончательный приговор суда
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Более 15 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у банды бутлегеров в ИркутскеБолее 15 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у банды бутлегеров в ИркутскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Не ушли от наказания преступники, которые травили жителей Иркутской области контрафактным алкоголем. Задержали двух бутлегеров в возрасте 42 и 55 лет в январе прошлого года. Тогда у них нашли более 15 тысяч литров водки, оклеенной поддельными федеральными специальными марками, на общую сумму более 5 миллионов рублей.

Также на базе по производству спиртного в Усолье-Сибирском, изъяли оборудование для производства некачественной водки, рулоны с этикетками, контрэтикетками, поддельными федеральными специальными марками, крышки для укупоривания бутылок, и стеклотару. Кроме того, на одной из баз в Бурятии была обнаружена партия нелегальной водки из Приангарья. Теперь этот канал поставки спиртного в соседний регион перекрыт. После проведения ряда судебных, химических, технико-криминалистические, бухгалтерских экспертиз вина бутлегеров была доказана. На днях они услышали окончательный приговор суда.

- Один из преступников проведет в колонии строгого режима три года, его сообщник два. Оба осужденных были взяты под стражу в зале суда, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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