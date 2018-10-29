Скандал между водителями на ост. Академгородок в Иркутске: владелец BMW помял маршрутку

СЕГОДНЯ 17:43 2018-10-29T17:54:21+03:00

Скандал между водителями на ост. Академгородок в Иркутске: владелец БМВ помял маршрутку. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция просит его добровольно явиться в отделение для выяснения всех обстоятельств дорожных разборок

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Несколько часов назад пассажиры, ожидающие маршрутки на ост. Академгородок в Свердловском районе Иркутска стали свидетелями нешуточного скандала между маршрутчиком и водителем кроссовера. Владелец BMW X5 повредил маршрутку.

-Сегодня около 19 часов 15 минут в районе остановки "Академгородок" после перепалки произошел конфликт между водителями маршрутной "Газели" и, предположительно, водителем кроссовера BMW X5 бордового цвета с цифрами на гос. номере 673, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В ярости водитель иномарки повредил маршрутку, а также снял собственный государственный регистрационный номер. Никто из участников конфликта, а также сторонних наблюдателей, находившихся на людной остановке, не пострадал.Полиция предлагает участнику этого скандала, водителю кроссовера, добровольно явиться в отделение для выяснения всех обстоятельств дорожного происшествия.