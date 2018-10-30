Минимальный набор продуктов подешевел в Иркутской области

СЕГОДНЯ 05:17 2018-10-30T05:17:53+03:00

Корзину со всем необходимым оценили в 4053,25 руб.

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Минимальный набор продуктов подешевел. Так считают специалисты Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. Сотрудники приводят данные статистики, которые говорят, что в сентябре стоимость набора самых необходимых продуктов по сравнению с августом уменьшилась на 74,15 руб. (1,8%) и составила 4053,25 руб.

Кстати, минимальный набор продуктов в Приангарье ниже, чем в соседних регионах - Новосибирской области, Республике Алтай, Красноярском и Забайкальском краях.

Снизить цену удалось благодаря тому, что подешевели некоторые «ингредиенты» - картофель, капуста, морковь, репчатый лук, сельдка, баранина, черный перец, карамель и печенье.

В ведомстве говорят: чтобы смягчить последствия инфляции проводятся социальные проекты, а сельхозтоваропроизводителям дают места на рынках. Только в этом году в регионе провели 1683 ярмарки.