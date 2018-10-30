2018-10-30T07:19:56+03:00
Происшествия

Снимала порчу: оперативники задержали аферистку в Иркутске

Сеанс магии стоил доверчивой сибирячке 3 тыс рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Снимала порчу: оперативники задержали аферистку в ИркутскеСнимала порчу: оперативники задержали аферистку в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полицейским Иркутска удалось раскрыть преступление по горячим следам. 26 октября к ним за помощью обратилась работница павильона одного из торговых центров города. Девушка сообщила сыщикам, что передала выручку незнакомой женщине. Причиной такого решения стало желание снять порчу.

Полицейские выясняли, что мошенница выдавала себя за народную целительницу. Новоявленная колдунья за скромное вознаграждение предложила провести ритуал «очищения», который моментально избавил бы от всех невзгод и болезней. Впечатлительная девушка заплатила аферистке 3 тысячи рублей. Все это запечатлела камера видеонаблюдения торгового комплекса.

- Задержанная аферистка уже дала признательные показания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Также стало известно, что ранее задержанная мошенница уже привлекала внимание полицейских своими аферами и имеет судимость. Потерпевшая девушка поблагодарила сотрудников в погонах за оперативность.

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