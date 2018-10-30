Осторожно, гололедица: об ухудшении погоды предупреждает полиция Иркутской области

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-30T12:08:08+03:00

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В Иркутской области ожидается ухудшение погоды. Поэтому граждане должны соблюдать меры безопасности.

- Полиция информирует жителей региона о возможном ухудшении погоды 31 октября и напоминает о необходимости соблюдения мер личной безопасности, связанной с переменами метеоусловий, - говорят в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Синоптики сообщили, что ожидается усиление ветра, снег и метели.

Поэтому полицейские лишний раз напоминают, что транспорт нужно привести в порядок. Например, поменять резину с летней на зимнюю, избегать резких маневров и соблюдать скорость.

Если есть возможность, то лучше отказаться от загородных поездок. Если все-таки непогода застала вас в пути, то звоните спасателям.

Тем, у кого в квартирах нет централизованного отопления тоже нужно быть бдительными - с осторожностью использовать обогреватели и печь.