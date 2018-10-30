2018-10-30T15:39:57+03:00
Происшествия

За сутки раскрыли четыре квартирные кражи в Братске

По горячим следам задержали шесть человек
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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За сутки раскрыли четыре квартирные кражи в БратскеЗа сутки раскрыли четыре квартирные кражи в БратскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сыщики Братска провели ударные выходные. Марафон задержания открыл житель малосемейного общежития. Молодой человек обратился за помощью полицейских и сообщил, что ночью из его квартиры пропал ноутбук, телевизионная приставка и даже продукты из холодильника. Следы привели к соседу потерпевшего.

Девушка и парень, ранее незнакомые друг с другом встретились в отделе полиции. Возможно, они бы и обменялись номерами, но после «тусовки» не обнаружили при себе своих сотовых телефонов. Похищенное имущество обнаружилось у хозяина квартиры в которой проходило веселье.

Также в полицию поступил звонок о возможном проникновении в квартиру посторонних. Прибывшие патрульные обнаружили, что четверо пьяных людей проникли в квартиру через балкон и пытались вынести телевизор. Незадачливый квартет воришек помещен в спецприемник.

- Все задержанные дают признательные показания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Похищенное имущество разыскивается, большую часть уже удалось вернуть владельцам.

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