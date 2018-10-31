Прогноз погоды в Иркутске: 1 ноября дождь и снег

СЕГОДНЯ 17:39 2018-10-31T17:40:13+03:00

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В Иркутске начался последний месяц осени. Зима близко. Совсем скоро сибиряки смогут покататься на санках лыжах, сноубордах. Но пока, иркутян 1 ноября ждет, возможно, последний дождь в этом году. В четверг в столице Приангарья переменная облачность, утром и днём небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. Ветер дует западный, северо-западный 5-10 м/с, днём порывы 11-16 м/с.

- Температура ночью 0,-2, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Днём +1,+3.

По области переменная облачность, ночью местами, днём в большинстве районов небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега. В горах Восточного Саяна в течение суток местами сильный снег. Утром при прояснении туман.

Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, днём в отдельных районах метели. Температура ночью 0,-5, при прояснении -9,-14. Днём +3,-2, при облачной погоде -4,-9.