Мистический туризм России: Ольхон в тройке лидеров

СЕГОДНЯ 04:35 2018-11-01T04:38:09+03:00

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Живущие у Байкала знают, что каждый сантиметр острова Ольхон наполнен какой-то невероятной силой. Часто сибиряки так и называют Байкал – «мое место силы». И теперь, это записано на бумаге. Туристическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших и популярных мест для мистического туризма в России.

- Крым, Байкал и Алтай лидируют по популярности у любителей мистического туризма, - сообщает официальный сайт ТурСтата. - Мистический туризм - это путешествия по местам, где можно встретить духов, призраков и других загадочных существ.

Места распределились следующим образом: на первом месте- мыс Фиолент (Крым), на втором – горный монастырь Качи-Кальон (Крым), и на третьем – наш остров Ольхон.

- Рейтинг представлен по результатам анализа популярности мест и отзывов туристов в Интернете, - отмечают в агентстве. – Как правило, в таких местах долго туристы не задерживаются, посещают их однодневными экскурсиями.

В десятку мистических мест также вошли озеро Светлояр в Нижегородской области, мистическая страна Беловодье и гора Белуха на Алтае, озеро Бездонное под Солнечногорском в Московской области, древний город Аркаим в Челябинской области, Иволгинский дацан в Бурятии и горная гряда Сундуки в Хакассии.