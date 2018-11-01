ВХЛ: ХК «Ермак» разгромно проиграл «Дизелю» в Пензе

СЕГОДНЯ 04:53 2018-11-01T04:53:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в Высшей хоккейной лиге. В Пензе «оранжевые» разгромно уступили местному «Дизелю» со счетом 1:6.

В первом периоде в ворота ангарчан влетели две безответные шайбы. У хозяев отличились Сергей Сулев и Юрий Кокшаров. Во втором отрезке «Дизель» довел счет до неприличного, забросив еще две шайбы усилиями Юрия Кокшарова и Владислава Барулина. Размочить счет хоккеисты «Ермака» смогли лишь в заключительном отрезке благодаря голу Дмитрия Михайлова. Однако этого оказалось мало. В концовке хозяева забили еще дважды и сняли все вопросы о победителе.

После этого чувствительного поражения «Ермак» с 10 очками остался на предпоследнем 28-м месте в турнирной таблице. Следующий матч «оранжевые» проведут 2 ноября, в гостях с тольяттинской «Ладой».