2018-11-01T17:52:36+03:00
Общество

Зима уже близко: иркутяне не успели переобуть резину, а снег уже нагрянул и создал пробки

Тем временем Академический мост уже стоит
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Зима уже близко: иркутяне не успели переобуть резину, а снег уже нагрянул и создал пробки. Фото: ДТП38.Зима уже близко: иркутяне не успели переобуть резину, а снег уже нагрянул и создал пробки. Фото: ДТП38.
Изменить размер текста:

Вот и пришла в Иркутск зима. Сегодня, 1 ноября вечером пошел снег. Естественно, часть иркутян к этому были не готовы. Это и спровоцировало огромное количество пробок на дорогах города. А все из-за страшной гололедицы.

Паблики в социальных сетях так и пестрят фотографиями и видео с мест аварии и пробок. Например, около девяти часов вечера большая пробка образовалась на Глазковском мосту. А через час две машины столкнулись около остановки «Академическая», тем самым практически полностью перегородили проезд, из-за чего движение по Новому мосту сильно затруднено.

- Сейчас пройдет еще месяц, прежде чем все привыкнут к тому, что зима все- таки пришла, - комментируют ситуацию иркутяне.

Да, однотипная ситуация происходит из года в год. А что нас ждет завтра утром, лучше и не думать об этом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогноз погоды в Иркутске: 2 ноября небольшой снег
Преступник из Бурятии в зале суда разорвал материалы уголовного дела
Пропал без вести: в Иркутске разыскивают 19-летнего студента
В Киренске сгорело здание бывшей тюрьмы НКВД постройки XIX века
Крупный спортивный турнир в Бурятии: чемпионат мира по боксу среди женщин 2019 пройдет в Улан-Удэ
Шоколатье из Иркутска поборется за звание лучшего в мире
В Иркутске благоустроили двор на проспекте маршала Жукова
Уголовное дело в отношении двух преподавателей вуза Иркутска передали в суд
Машиниста, допустившего смертельное столкновение, осудили в Иркутской области
Кубинская Артемиса станет побратимом Иркутской области
Союз «ТПП ВС» и Иркутское областное отделение РГО договорились о сотрудничестве
Жительница Братска перевела мошенникам 175 тысяч рублей