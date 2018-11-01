СЕГОДНЯ 17:52 2018-11-01T17:52:36+03:00

Зима уже близко: иркутяне не успели переобуть резину, а снег уже нагрянул и создал пробки. Фото: ДТП38.

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Вот и пришла в Иркутск зима. Сегодня, 1 ноября вечером пошел снег. Естественно, часть иркутян к этому были не готовы. Это и спровоцировало огромное количество пробок на дорогах города. А все из-за страшной гололедицы.

Паблики в социальных сетях так и пестрят фотографиями и видео с мест аварии и пробок. Например, около девяти часов вечера большая пробка образовалась на Глазковском мосту. А через час две машины столкнулись около остановки «Академическая», тем самым практически полностью перегородили проезд, из-за чего движение по Новому мосту сильно затруднено.

- Сейчас пройдет еще месяц, прежде чем все привыкнут к тому, что зима все- таки пришла, - комментируют ситуацию иркутяне.

Да, однотипная ситуация происходит из года в год. А что нас ждет завтра утром, лучше и не думать об этом.