2018-11-02T11:33:08+03:00
Авто

Пьяных водителей будут ловить в выходные на дорогах Иркутска инспекторы ГИБДД

Нарушителям грозит штраф от 30 тысяч рублей и лишение прав
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пьяных водителей будут ловить в выходные на дорогах Иркутска инспекторы ГИБДДПьяных водителей будут ловить в выходные на дорогах Иркутска инспекторы ГИБДД
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Чтобы выявить водителей, которые садятся за руль пьяными, иркутские инспекторы ГИБДД в эти выходные проведут рейд на городских дорогах. Сплошные проверки пройдут с 3 по 5 ноября.

Полицейские дают страшную статистику. С начала этого года, в нашем регионе по вине нетрезвых автомобилистов произошло 1 115 аварий, в которых погибли 93 человека, в том числе 8 детей. Травмы получили 597 человек.

- В эти выходные на территории Иркутска и Иркутской области в проведении рейда будет задействовано максимальное количество экипажей ДПС, - предупреждают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Напоминаем, что за вождение в нетрезвом виде вам грозит наказание в виде штрафа от 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от полутора до двух лет.

Полицейские призывают иркутских автомобилистов с активной гражданской позицией не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей на дороге.

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