МЧС предупреждает: надвигается непогода на Иркутскую область

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-03T11:53:47+03:00

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Снова испортится погода в Иркутской области. В МЧС региона призывают жителей региона быть осторожней, не предпринимать длительных поездок.

- По данным синоптиков в западных и северных районах области ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 14-19 метров в секунду, поземки, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Спасатели предупреждают, что при сильном ветре возможны плановые отключения электроэнергии, иначе может произойти короткое замыкание при перехлесте проводов.

Особенно бдительными должны быть водители на загородных трассах, в идеале лучше вообще не предпринимать длительных поездок. При ухудшении видимости, при метелях не нужно развивать скорость, необходимо быть осторожней на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдать дистанцию. Также желательно не предпринимать пеших походов.