50 проектов из Иркутской области получили президентские гранты

СЕГОДНЯ 13:35 2018-11-04T13:37:42+03:00

Это был второй конкурс 2018 года

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Конкуренция большая, но на кону и большие деньги – поддержка федерации социально значимых проектов. Во втором конкурсе 2018 года было представлено 9 843 проекта из всех 85 регионов страны. И из Иркутской области победителями стали 50 начинаний.

Итак, самую крупную сумму получит Ассоциация сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая байкальская тропа». На реализацию проекта этой организации «Сохраняем природу, работая для людей» выделят чуть более 10 млн. рублей. Деньги пойдут на обустройство троп.

На втором месте по объему финансирования – более 4 млн рублей, общественная организация Ольхонского района по гармоничному развитию личности детей и молодежи. Грант потратят на поддержку молодежных проектов. Третью строчку заняла Иркутская областная общественная организация инвалидов "Семейная усадьба" с проектом «То, что нужно для здоровья».

Кроме того, финансово поддержат и многие другие общественные, экологические организации, благотворительные фонды, их проекты в области науки, образования, просвещения, охраны здоровья, культуры и т.д. Также грантовое сопровождение получили фестивали «Байкал-КераМистика» и создание Байкальского культурно-выставочного и образовательного центра керамики и скульптуры на острове Ольхон в поселке Хужир, а также XIV Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале».