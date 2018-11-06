2018-11-06T11:13:17+03:00
Общество

В Иркутской области исследователи Байкала получили новый корабль

На судне водоизмещением 237 тонн будут трудиться до 15 ученых одновременно
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Иркутской области исследователи Байкала получили новое судноВ Иркутской области исследователи Байкала получили новое судно
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Сотрудникам Росгидромета передали новое судно для комплексного мониторинга экологической ситуации на Байкале. Теперь ученые смогут оперативно собирать и анализировать данные о состоянии озера. Уже известно, что корабль будет назван в честь профессора Аркадия Вознесенского, автора исследований начала XX века, посвященных Байкалу.

Судно водоизмещением 237 тонн было построено в Иркутске за 4 года, проект корабля создали нижегородские инженеры. Раньше для нужд ученых использовалось устаревшее судно, не предназначенное для исследований, поэтому на нем был самый минимальный набор технических приборов для изучения озера. В отличие от него, «профессор Вознесенский» уже оборудован всем необходимым.

На борту судна смогут трудиться до 15 специалистов и около 5 членов экипажа одновременно. Для их удобства предусмотрены удобные каюты. Современное оборудование позволит сразу же изучить образцы воды, водозабор можно будет делать даже с глубины 1480 метров.

Несмотря на то, что класс судна позволяет использовать его и в зимнее время, пока «профессор Вознесенский» перезимует на стоянке в Чертугейском заливе, там же в дальнейшем будет его постоянная база.

- Под навигацию 2019 года уже разработан комплекс исследований, - рассказала начальник центра мониторинга загрязнения окружающей среды иркутского гидромета Наталья Сенкевич, - Планируется исследование воды в районе Байкальского и Баргузинского заповедников.

Особое внимание специалистов вызывает состояние экологии возле бывшего Байкальского ЦБК и Селенгинского ЦКК.

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