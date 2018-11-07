2018-11-07T04:55:22+03:00
Общество

Документальный фильм «Арктика.Зазеркалье» покажут в кинотеатре Иркутска бесплатно

Сеанс намечен на 8 ноября в «Художественном»
Ирина РЮТИНА
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Маленький король Арктики. Фото: Александр Семенов, сайт ВОО Русского географического общества.Маленький король Арктики. Фото: Александр Семенов, сайт ВОО Русского географического общества.
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Фильм «Артика. Зазеркалье» снят при грантовой поддержке Русского географического общества. Он рассказывает об уникальном и богатом подводном мире Севера.

- Создатели фильма знакомят зрителей с удивительными существами, обитающими в водах Белого моря, где человек – пока еще не хозяин, а всего лишь наблюдатель и исследователь, - сообщает сайт Всероссийской общественной организации Русское географическое общество. - Подводные съёмки вели сотрудники Беломорской биологической станции Биофака МГУ имени М.В. Ломоносова, расположенной на Карельском берегу Кандалакшского залива Белого моря.

Увидеть все великолепие жителей водных глубин на большом экране можно 8 ноября в кинотеатре «Художественный», начало в 14.00. Вход свободный.

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