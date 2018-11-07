2018-11-07T08:27:41+03:00
Общество

Партию поддельных «iPhone» изъяли таможенники в двух павильонах Иркутска

Подделками оказались 11 смартфонов марки 8 Plus, 8, 7, 6S, 6, 5S, SE
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Партию контрафактных «iPhone» изъяли в двух павильонах Иркутска. Фото: Иркутская таможня.Партию контрафактных «iPhone» изъяли в двух павильонах Иркутска. Фото: Иркутская таможня.
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Во время проверок по салонам сотовой связи, в двух из них, иркутские таможенники выявили партию из 25 китайских контрафактных смартфонов «iPhone», которые были ввезены в Россию из-за зарубежа незаконно. Кроме того, на продукция якобы компании «Apple» не была задекларирована в соответствии с правом Евразийского экономического союза.

Инспекторы отдела таможенного контроля обнаружили без подтверждающих документов такие модели мобильных телефонов марки «iPhone» как: 8 Plus, 8, 7, 6S, 6, 5S, SE – с различными объемами оперативной памяти и различной ценовой категорией (в зависимости от модели) – от 18 450 рублей (модель SE) до 65 950 рублей (модель 8 Plus).

В итоге выяснилось, что из 25 изъятых телефонов, маркированных торговыми знаками «Apple» и «iPhone», лишь 14 оказались оригинальными. Остальные 11 оказались подделками с незаконным нанесением на них чужого товарного знака.

- По факту незаконного использования чужих товарных знаков возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Иркутской таможни. – Во избежание подобных случаев, Иркутская таможня рекомендует предпринимателям при приобретении иностранных товаров на внутреннем рынке обращать внимание на законность их ввоза из-за рубежа и получать у продавцов подтверждающие документы.

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