2018-11-08T14:39:08+03:00
Общество

Предложи название: новому скверу на пересечении ул. Сурикова и Чудотворской в Иркутске выбирают имя

Его отремонтировали по федеральному проекту
Яна ЛИСИНА
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В Иркутске после реконструкции открыт сквер на пересечении улиц Сурикова и Чудотворской.В Иркутске после реконструкции открыт сквер на пересечении улиц Сурикова и Чудотворской.
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Помните, в марте жители разных округов Иркутска выбирали общественные пространства, которые хотели бы увидеть чистыми, ухоженными и обновленными? Среди них был и сквер на пересечении улиц Сурикова и Чудотворской. Этот проект стал одним из победителей рейтингового голосования и был включен в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».

Накануне в сквере завершили все работы и торжественно открыли. Самое интересное – это задумка дизайнеров, которую удалось воплотить в жизнь. По центру сквера оборудованы световые инсталляции в виде люстры.

Также здесь сделали пешеходные тропинки, выложили тротуары плиткой, высадили цветы и более 30 кустарников, восстановили ограждение, установили лавочки и малые архитектурные формы.

А ведь еще год назад здесь был заброшенный пустырь, а теперь красивое место отдых для горожан.

– Сейчас иркутяне должны решить, какое название получит новый сквер. Опрос будет проходить на сайте администрации Иркутска и на городском портале #ЯИРКУТЯНИН, - сообщили в пресс-службе мэрии.

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