СЕГОДНЯ 15:20 2018-11-08T15:21:41+03:00

Самосвал с поднятым кузовом снес опоры наружного освещения и светофоры в Братске. ФОТО: администрация Братска.

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Не авария, а казус! Благо без трагических последствий. В Братске намерены взыскать с виновника происшествия крупный ущерб. Водитель самосвала, вероятно, не заметил, что ехал с поднятым кузовом. В результате на проспекте Ленина махина задела воздушные линии, которые питали светофоры и опору наружного освещения.

Авария попала в объектив камеры видеонаблюдения, которая установлена на здании неподалеку.

- Водитель не покидал места аварии, сотрудники ГИБДД составили административный протокол с наложением штрафа в размере 5 тыс. руб. Самосвал принадлежит частной организации. Сейчас администрация города готовится к предстоящим аварийно-восстановительным работам. Затем с виновника происшествия будем взыскивать ущерб, - сообщили в пресс-службе администрации города Братска.

По предварительным оценкам сумма ущерба может составить несколько сотен тысяч рублей.